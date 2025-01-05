Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Savunmada Disiplinli Oynayamadık"

Kasımpaşa-Gaziantep FK Maçında Assosman Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, Kasımpaşa'nın Gaziantep FK ile oynadığı ve 2-2 sona eren maç sonrası Teknik Direktör Hakan Keleş değerlendirmelerde bulundu. Keleş, savunma anlamında disiplinli oynayamadıklarını dile getirdi.

Maçın Detayları ve Performans Analizi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Keleş, maçın ilk bölümünde iyi bir performans sergilediklerini belirtti. Keleş, şöyle konuştu: "Kazanmak istiyorduk. 3 puan hedeflerimiz doğrultusunda bize iyi gelecekti. Öne geçtik. Başakşehir maçında olduğu gibi erken gol yedik. Kısa bir toparlanma süresi oldu. Daha sonra golü bulduk. 2-1'den sonra fırsatlar yakaladık ama farkı açamadık."

Görüşlerini sürdüren Keleş, "Oyunun genelinde bekleri iyi kullanamadık. Savunma anlamında disiplinli değildik. Rakibe pozisyonlar verdik. Kazansaydık iyi olacaktı. İç sahada galibiyet serisini yakalamak istiyorduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.