Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'dan Maç Değerlendirmesi

Kasımpaşa'nın Performansı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, takımının 60-65 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttuğunu ve birçok pozisyona girdiğini belirtti.

Maçın İlk Yarısı ve Etkili Oyun

Uğurlu, basın toplantısında maçın ilk yarısındaki üstün performansa dikkat çekerek, "Maçın başında, önde baskı uygulayan, etkili hücum geçişleriyle skoru elde eden bir takım gördük. İkinci golden sonra da oyunumuz daha da gelişti," ifadelerini kullandı.

Yenen Golün Etkisi

Yedikleri golden sonra psikolojik olarak etkilendiklerini vurgulayan Uğurlu, bu durumu olumlu bir perspektiften ele alarak, "Savunmada başarılı bir şekilde pozisyon alan ve geçiş oyununa odaklanan bir Kasımpaşa vardı," şeklinde konuştu.

Gelişim Gereklilikleri

Oyun stratejileri hakkında bilgi veren Uğurlu, "Hızlı geçiş yaparak birinci bölgeden üçüncü bölgeye etkili bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Ancak mesafeler uzadıkça bu geçişlerde sorunlar yaşıyoruz. Son 30 dakikadaki performansımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Eğer bu süreyi 70-80 dakikaya çıkarabilirsek, çok daha iyi bir takım haline gelebiliriz. Uzun bir lig maratonu var ve biz iyi bir kurguyla sahada olmak için çabalıyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.