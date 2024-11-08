Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak'ın Açıklamaları

Kasımpaşa-Bellona Kayserispor Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, Bellona Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa'nın teknik sorumlusunun yaptıkları değerlendirmeler dikkat çekiciydi.

Barış Kanbak'ın Yorumları

Kasımpaşa'nın teknik sorumlusunun, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, iç sahadaki performanslarına dair üzüntü duyduğunu belirtti:

"İç sahadaki kötü oyunumuz ve kötü sonuçlarımız devam etti. Üzücü bir akşam. Bugün müsabakayı ilk yarıdaki oyunlarımızla kaybettik. İlk yarıda, istediklerimizi sahaya yansıtamadık."

İlk Yarının Analizi

Kanbak, ilk yarıda hem toplu hem de topsuz oyunda istenilen performansın gösterilemediğine değinerek, "Maçın başındaki karşılamamız da rakibin sağ tarafını iyi kullanmalarına imkan tanıdı" dedi. Ayrıca maçta 5. kez penaltı verdiklerini, bunun üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu ifade etti:

"Bu durumu kontrol altına almamız gerekiyor. İç sahada kaybedilen puanların sebeplerini anlamamız gerekiyor. Bunu kabul ediyoruz ve mutlaka düzeltmeliyiz."

Ders Çıkarmak Gerek

Kanbak, sonuçların hem olumlu hem de olumsuz olarak kendi performanslarıyla ilgili olduğunu vurguladı. "Bugün olumsuz anlamda belirleyici olduk. İçeride kötü oynayıp kaybederek puanları verdik. Bu problemi en hızlı şekilde çözmemiz lazım" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.