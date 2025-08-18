Kasımpaşa-Trabzonspor: Tekke 2 değişiklikle çıktı, Şota 12. randevu

Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, geçen haftaki Kocaelispor maçına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

Maç kadrosu

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır korurken savunma dörtlüsü olarak Pina, Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç yer aldı. Orta sahada Visca, Jabol, Okay Yokuşlu ve Olaigbe forma giydi; hücum hattında ise Augusto ile Onuachu görev aldı.

Geçen haftanın ilk 11'inde yer alan Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almazken Zubkov yedek kulübesinde bekledi. Bu isimlerin yerine Edin Visca ve Felipe Augusto ilk 11'de sahaya çıktı.

Şota Arveladze'nin bilançosu

Trabzonspor'un eski golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu. Gürcü çalıştırıcı, daha önce Trabzonspor'a karşı çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Taraftar desteği

Trabzonspor taraftarı, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavililer maç saatlerinden önce Taksim'de toplanıp Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na geçti; güvenlik kontrollerinin ardından tribünleri dolduran taraftarlar maç öncesi takıma destek tezahüratlarıyla eşlik etti.