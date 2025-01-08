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Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele yarın saat 20.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:56
Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile Karşılaşıyor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Müsabaka, yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Hakem ve Yardımcı Hakemler

Maçın hakemi Kadir Sağlam olurken, yardımcı hakemleri Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok olarak belirlendi.

Kasımpaşa'nın Süreçleri

Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu'na Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almamak için başvuruda bulunmuş, ancak yapılan görüşmelerin ardından bu kararından geri dönmüştür.

Önceki Karşılaşma

Lacivert-beyazlı takım, bir önceki turda Gençlerbirliği ile karşılaşmış ve genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükselmeyi başarmıştır. Ayrıca Kasımpaşa, Fenerbahçe ile daha önce Türkiye Kupası'nda bir kez mücadele etmiş, 2020-2021 sezonunda oynanan son 16 turundaki karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazanmıştı.

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