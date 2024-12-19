Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni Geçerek Grup Aşamasına Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda Kasımpaşa zaferi

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Gençlerbirliği’ni deplasmanda 1-0 mağlup ederek grup aşamasına adını yazdırdı. Bu önemli galibiyetle birlikte, İstanbul takımı bir üst tura geçmeyi başardı.

Gençlerbirliği ile Maç Özeti

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, kupa maçına büyük ölçüde 19 yaş altı takımıyla çıktı. Kasımpaşa’nın kadrosunda 19 yaşından büyük olarak sadece kaleci Ali Emre Yanar ve defans oyuncusu Yunus Emre Atakaya yer aldı. Maçta 2009 doğumlu Yaman Suakar, ilk 11’de başlayarak karşılaşmanın sonunda sahada kalan genç oyuncu oldu.

Başlarda Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacağını duyuran Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda bu kararından vazgeçmişti. Bu hamle, takımın kupadaki mücadelesini güçlendirmiş oldu.

Gençlerbirliği'nin Mücadelesi

Ev sahibi Gençlerbirliği ise genç ve ligde daha az süre almış oyunculardan oluşan bir kadroyla maça çıkarken, mücadeleci bir performans sergiledi. Ancak, Kasımpaşa'nın genç futbolcuları karşısında galibiyeti elde edemediler.