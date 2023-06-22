Kastamonu Belediyespor'un Kaleci Antrenörü İbrahim Belet, Romanya'da Görev Alacak
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Kastamonu Belediyespor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan kaleci antrenörü İbrahim Belet, Romanya'nın HC Dunarea Braila takımında görev alacak ve yurt dışında görev alan ilk Türk kaleci antrenörü olarak tarihe geçecek.
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'un kaleci antrenörü İbrahim Belet, önümüzdeki sezon Romanya'nın HC Dunarea Braila takımında görev alacak. Bu sayede İbrahim Belet, yurt dışında görev alan ilk Türk kaleci antrenörü olarak tarihe geçecek. HC Dunarea Braila takımı, Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi tarafından yönetilmekte ve Romanya Ulusal Kadınlar Hentbol Ligi'nde mücadele etmektedir.
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