Kastamonu Belediyespor'un Kaleci Antrenörü İbrahim Belet, Romanya'da Görev Alacak

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'un kaleci antrenörü İbrahim Belet, önümüzdeki sezon Romanya'nın HC Dunarea Braila takımında görev alacak. Bu sayede İbrahim Belet, yurt dışında görev alan ilk Türk kaleci antrenörü olarak tarihe geçecek. HC Dunarea Braila takımı, Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi tarafından yönetilmekte ve Romanya Ulusal Kadınlar Hentbol Ligi'nde mücadele etmektedir.