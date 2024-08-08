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Kastamonu'da Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası Yapılacak

12-16 Ağustos'ta Kastamonu'da, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nın düzenlenmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 18:27
Kastamonu'da Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası Yapılacak

Kastamonu, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası, 12-16 Ağustos tarihleri arasında Kastamonu'da gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyona, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Merkez Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Şampiyona Detayları

Bu yılki şampiyona, erkekler ve kadınlar kategorilerinde toplamda 10 sıklette düzenlenecek. Katılımcıların yeteneklerini sergilemesi için uygun bir zemin sağlanacak.

Murat Şimşek Anısına

Ayrıca, Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın da hayatını kaybeden antrenör Murat Şimşek'in anısına 21-26 Ağustos tarihlerinde Kastamonu'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu etkinlik, merhum antrenörün anılarını yaşatmak amacıyla hayata geçirilecek.

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