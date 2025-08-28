DOLAR
Kavukcu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Çok Başarılı Olacağız

Abdullah Kavukcu, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olduklarını, kadro takviyeleriyle güçlü bir ekip kurduklarını ve transfer politikasını anlattı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:00
Kura çekimi sonrası değerlendirme

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı takım, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulunan Kavukcu, "Çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Geçen sezonki kadromuzu koruduk. Rakiplerimiz düşünsün. Hocamıza, ekibimize, takımımıza ve taraftarlarımıza inanıyorum. Çok başarılı olacağız." diye konuştu.

Kadro kalitelerine değinen Kavukcu, "Kadromuza takviyeler yaptık. Rakiplerimizin hiçbirinde bir Osimhen yok. İnşallah iyi olacak." dedi.

Transfer politikası ve Singo yorumu

Abdullah Kavukcu, Fransa'nın Monaco takımından Wilfried Singo'nun transfer edilmesine ilişkin ise "Hocamızın bizden isteği ve başkanımızın kararları çerçevesinde çalışıyoruz. Galatasaray çok farklı noktaya geldi. İstesek 4-5 oyuncu alabiliriz ama A kalite olması önemli. Doğrudan oynayabilecek, bizi sonuca götürecek, eksik bölgelerimiz için transferler yaptık. Hocamız ne istediyse onu yaptık. Nokta atışı transferler yapıyoruz. Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir kriter var. Ona göre transfer yapıyoruz. Yerli statüsündeki oyuncular zaten sayılı." ifadelerini kullandı.

