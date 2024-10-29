Kayakla Atlama Milli Takımı Almanya'da Hazırlanıyor

Almanya'da Hazırlık Dönemi

Kayakla Atlama Milli Takımı, yeni sezon için hazırlıklarına Almanya'da hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli sporcular antrenmanlarını Oberstdorf kentindeki ünlü atlama kulesinde gerçekleştiriyor.

Takım Kadrosu ve Antrenörler

Takımda, Muhammed Ali Bedir ve Fatih Arda İpcioğlu gibi önemli sporcular yer alıyor. Antrenörlük görevini ise Nejc Frank ve Samet Karta üstleniyor.

Gelecek Hedefler

Almanya kampının ardından milli sporcular, Slovenya'nın Planica kentinde atlayış antrenmanlarını tamamlayarak, kış sezonunda uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecekler.

Kayakla Atlama Milli Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam ediyor. Milli sporcular Oberstdorf kentindeki atlama kulesinde antrenmanlarını sürdürüyor.