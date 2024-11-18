Kayaklı Koşu Milli Takımı, Rize'nin 1800 Rakımlı Yaylasında Antrenman Yapıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Rize'de Rakım Avantajını Kullanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan 1840 rakımlı Handüzü Yaylasında çalışmalarını sürdürmekte. Takım, yüksek irtifa antrenmanlarıyla kış sporlarına zemin oluşturmayı hedefliyor.

Vali Baydaş'dan Ziyaret

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile birlikte yaylada antrenman yapan milli sporcuları ziyaret etti. 15 sporcuyla bir araya gelen Baydaş, yaylada yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kış Turizminin Gelişimi

Baydaş, yaptığı açıklamada, Rize'nin kış turizmi için önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de 1800'lü rakımlarda birçok yerde kar yok. Ekim sonu itibarıyla Handüzü Yaylası, kar yağan yerlerden biri. Burası kış sporları açısından odak noktamız olacaktır" dedi.

Yayla ve Ulaşım Avantajları

Kaymakam Yelek, Handüzü Yaylası'nın turizm açısından Türkiye'nin nadide yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Yaylanın havalimanına olan mesafesi sadece 40 dakika. Bu durum Rize'nin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Güneysu'nun Turizm Potansiyeli

Belediye Başkanı Özer ise Güneysu'nun turizmde marka bölgelerden biri olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.

Milli Takım Antrenörü'nden Açıklamalar

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Erkan Orhan, Türkiye'de kar koşullarının yetersizliği nedeniyle her yıl Avrupa'ya gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Ancak bu yıl, Handüzü Yaylası sayesinde daha uzun süre kar üzerinde antrenman yapabiliyorlar.

Sporcuların Hedefleri

Sporculardan Hiranur Çığrılı, "Türkiye'de kar olmadığı için buraya geldik. Burada antrenmanlarımıza devam ediyoruz ve yarışlara hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı.

Rize'nin zengin doğal kaynakları ve uygun atmosferiyle, kayak ve kış sporları endüstrisine katkıda bulunması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Rize'nin Güneysu ilçesi sınırlarında bulunan 1840 rakımlı Handüzü Yaylası'nda çalışmalarını sürdürüyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sağ 9), yaylada antrenman yapan sporcuları ziyaret etti.

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Rize'nin Güneysu ilçesi sınırlarında bulunan 1840 rakımlı Handüzü Yaylası'nda çalışmalarını sürdürüyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sağ 9), yaylada antrenman yapan sporcuları ziyaret etti.