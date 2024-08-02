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Kayra Özdemir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Milli judocu Kayra Özdemir, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale terfi etti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:56
Kayra Özdemir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Başarı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performansla dikkat çeken milli judoca Kayra Özdemir, çeyrek finale yükselerek Türkiye'yi gururlandırdı.

Çeyrek Final Mücadelesi

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen judo müsabakalarında Kayra Özdemir, kadınlar +78 kilo kategorisinde son 16 turunda Moğolistanlı judocu Amarsaikhan Adiyarsuren ile karşılaştı. Kayra, rakibini shido puanıyla mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Gözler Japon Rakipte

Çeyrek finallerde Kayra Özdemir, güçlü rakibi Japon Akira Sone ile ringe çıkacak. Bu zorlu mücadele, Türk sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

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