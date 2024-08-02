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Kayra Özdemir, Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi

Milli judocu Kayra Özdemir, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde şampiyonu yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 13:59
Kayra Özdemir, Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi

Kayra Özdemir, Olimpiyatlarda Tarih Yazıyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, milli judocu Kayra Özdemir büyük bir başarıya imza attı. Kayra, Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında, kadınlar +78 kilo kategorisinde gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Çeyrek Finalde Büyük Destan

Kayra Özdemir, ilk olarak son 16 turunda Moğolistan temsilcisi Amarsaikhan Adiyarsuren ile karşılaştı ve onu mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde, Japon sporcu Akira Sone ile karşılaşan Özdemir, altın skorda son olimpiyat şampiyonunu yenmeyi başardı.

Yarı Finalde Rakibi Kim Olacak?

Bu zaferin ardından Kayra Özdemir, yarı finale yükselerek İsrailli judocu Raz Hershko ile karşılaşma şansı elde etti. Türkiye, genç judocunun performansı ile gurur duyuyor ve onun ilerleyen mücadelelerinde başarılar diliyor.

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