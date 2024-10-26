Kayseri'de 21 Yaş Altı Ragbi Şampiyonası Başladı

21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ragbi Şampiyonası Kayseri'de Düzenlendi

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ragbi Şampiyonası, Kayseri'nin Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. Şampiyona, grup maçlarıyla açılış yaptı ve 20 erkek ile 10 kadın takımının katılımıyla gerçekleştirildi.

Hamdi Elcuman'dan Açıklamalar

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, Erciyes'te bir ilke imza attıklarını ifade etti. Elcuman, "İlk defa ragbi turnuvası yapmaktan dolayı mutluyuz. Bu büyük organizasyonda, gençlerin ilgisinin bu kadar yoğun olduğunu görmek bizi sevindirdi. Tesislerimizin bu etkinliğe uygun olması, sporun gelişiminde önemli bir rol oynuyor" dedi.

Nahit Şahin'in Görüşleri

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ise Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin ragbi müsabakaları için uygun şartlara sahip olduğunu belirtti. Şahin, benzer tesislerin yaygınlaşmasıyla Türkiye'deki genç sporcu sayısının artacağına dikkat çekti.

Şampiyona, yarın final maçlarıyla sona erecek.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ragbi Şampiyonası, Kayseri'de başladı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, grup maçlarıyla start aldı. Şampiyonaya, 20 erkek ve 10 kadın takım katıldı.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ragbi Şampiyonası, Kayseri'de başladı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, grup maçlarıyla start aldı. Şampiyonaya, 20 erkek ve 10 kadın takım katıldı.