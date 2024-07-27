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Kayseri'de Dragon Festivali Heyecanı

Kayseri'deki Dragon Festivali, rekabet dolu yarışlarla başladı. Büyüleyici etkinliğe yaklaşık 700 sporcu katılıyor!

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:24
Kayseri'de Dragon Festivali Heyecanı

Kayseri'de Dragon Festivali Başladı

Dragon Festivali, Kayseri'nin Yamula Barajı gölündeki Kuşçu Marina'da seri yarışlarla kapılarını açtı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenen festival, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yoğun Rekabet ve Katılım

Festivalde, Türkiye ve Kayseri'nin önde gelen kurumsal firmalarından oluşan 35 takım, yaklaşık 700 sporcuyla yarıştı. Sporcular, 250 metrelik parkuru tamamlamak için kıyasıya mücadele ediyor.

Festivalin Devamı

Dragon Festivali, yarın gerçekleşecek Fun ve Sports kategorilerindeki eleme ve final yarışlarıyla sona erecek. Katılımcılar, festival boyunca gösterdikleri performansla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

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