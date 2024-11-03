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Kayseri'de Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası Gerçekleştirildi

Türk okçuluğu alanında önemli bir etkinlik, Kayseri'de gerçekleştirilen Hava Koşusu Şampiyonası ile kutlandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 15:30
Kayseri'de Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası Gerçekleştirildi

Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası

Kayseri'de, Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası düzenlendi. Şampiyona, Kocasinan ilçesindeki Buğdaylı Hava Koşu Alanı'nda gerçekleştirildi.

Müsabaka Detayları

Şampiyonanın ikinci gününde kuvvet ve menzil müsabakaları yapıldı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleşen etkinliğe toplamda 11 ilden 120 sporcu katıldı. Katılımcıların yaş sınırı aranmadan, kadın ve erkek sporcuların eşit şartlarda mücadele ettiği zirve yarışmalar kaydedildi.

Federasyon Temsilcisi Açıklamalarda Bulundu

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Akpınar, Kayseri'de ilk kez böyle bir organizasyon yapıldığını ve sınırlı bir tanıtım olmasına rağmen geniş katılımın sağlandığını belirtti.

Kategori ve Rekorlar

Akpınar, şunları ifade etti: "Burada temel mantık, Tozkoparan İskender tekniğine dayalı olarak en uzak mesafeye ok atışı gerçekleştirmek. Dün menzilli ve sınırlı çekiç gücüne sahip yaylarla atışlar yaptık. Bugün ise organik hayvan boynuzları ve sinir aksanlarıyla oluşturulan yaylarla atış gerçekleştirdik. Dün, limitli erkekler kategorisinde 425 metre atış yapılarak Türkiye rekoru kırıldı."

Kültürü Yaşatma Çabası

Akpınar, yarışmaların yanı sıra ata sporunun gelişmesi için bilgi alışverişine de önem verdiklerini vurgulayarak, "Kendi öz kültürümüze ait olan bu yaşam tarzını sürdürmeye çalışıyoruz. Türk okçuluğu, gençlerin kültürüne sahip çıkabileceği her yaştan insanın yapabileceği bir branş." şeklinde konuştu.

Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Hava Koşu Alanı'nda, Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu...

Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Hava Koşu Alanı'nda, Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası düzenlendi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun da desteğiyle gerçekleştirilen şampiyonaya 11 ilden 120 sporcu katıldı.

Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Hava Koşu Alanı'nda, Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu...

Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Hava Koşu Alanı'nda, Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası düzenlendi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun da desteğiyle gerçekleştirilen şampiyonaya 11 ilden 120 sporcu katıldı.

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