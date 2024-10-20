Kayseri'de ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası Final Mücadeleleri Başladı

Kayseri'de ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası Devam Ediyor

Kayseri, ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası'nın final müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Şu anda, sporcular uluslararası arenada önemli bir mücadele veriyor.

Turnuva Organizatörleri ve Katılımcılar

Bu uluslararası etkinlik, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından organize edilmekte olup, Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi (MTA) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ de turnuvaya destek sağlıyor.

Uluslararası Katılım ve Derece Kazanma Fırsatı

Turnuvada, Türkiye başta olmak üzere toplamda 26 farklı ülkeden sporcular mücadele ediyor. Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi ülkeler, bu etkinliğin uluslararası boyutunu zenginleştiriyor. Turnuvayı kazanan sporcular, uluslararası tenis sıralamalarında 50 puan kazanacak.

Turnuvanın Süresi ve Gelecek Etkinlikler

3 Kasım'da sona erecek olan bu turnuva, ilerleyen günlerde ITF Uluslararası W35 karşılaşmalarıyla devam edecek. Tutkulu tenis severler, yakından takip ettikleri bu turnuvanın final müsabakalarını sabırsızlıkla beklemekte.

Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası final müsabakalarıyla devam ediyor. Turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası final müsabakalarıyla devam ediyor. Turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.