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Kayseri'de Milli Maç Heyecanı Zirveye Ulaşıyor

Kayseri, A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı için hazırlıklarını tamamladı. Biletler tükendi, heyecan dorukta.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:33
Kayseri'de Milli Maç Heyecanı Zirveye Ulaşıyor

Kayseri, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı karşılaşma için adeta hazır hale geldi. 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşecek olan bu heyecan dolu mücadele, Kayseri'deki futbolseverler için büyük bir anlam taşıyor.

A Milli Takım, grup aşamasında 4 maçta topladığı 10 puan ile liderlik koltuğunda otururken, Galler ise 8 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Bu mücadele, Kayseri'nin stadyumda tam 11 yıl aradan sonra yapacağı 4. milli maç olma özelliği taşıyor. Daha önce 2009 yılında Azerbaycan ve Estonya, 2013'te ise Andora ile karşılaşan milli takım, taraftarlarıyla bir araya gelmek için sabırsızlanıyor.

Maç biletlerinin kısa sürede tükendiği stadyumda son hazırlıklar tamamlandı. Şehir meydanı, Türk bayrakları ile süslenerek tam bir milli maç atmosferi oluşturuldu. RHG Enertürk Enerji Stadı Müdürü Ali Yılmaz, meydana gelen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Maç için sezon başında çim zemini değiştirerek, koltukları boyattık. UEFA kriterlerinden de olumlu sonuç aldık. Şu anda maça hazırız," dedi.

Daha fazla coşkunun yaşanması için seyircilere bayrak dağıtılacağı da belirtildi. Yılmaz, "İstiklal Marşı sırasında bayrağımız seyircilerimiz tarafından dalgalandırılacak. Bu özel günde herkesin heyecanı ve mutluluğu çok yüksek," diye ekledi.

Futbolseverlerin Heyecanı Artıyor

Kayseri'nin yerel futbolseverlerinden Necdet Alan, uzun bir aradan sonra milli takıma tanıklık edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Alan, "Eminim stat dolacak. Farklı şehirlerden gelen insanlarla da karşılaşacağız. Güzel bir ortam olacak inşallah," dedi.

Başka bir Kayserili futbolsever Hacı Arık ise maçı oğluyla beraber izlemeyi planladığını ifade ederek, "Milli takımımıza güveniyoruz. Arda Güler'i çok seviyoruz; umarım güzel bir galibiyetle sahadan ayrılırız," dedi.

Son olarak, Sait Kayasandık, milli takımın Kayseri’ye uğur getirmesini temenni ederken, bu karşılaşmanın kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti. Kayasandık, milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı da çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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