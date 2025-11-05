Kayseri Millet Bahçesi Tenis Okulu'nda 2. Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Kayseri Millet Bahçesi Tenis Spor Okulu 2. Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Kaydolmak için adımlar ve bilgiler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Millet Bahçesi Tenis Spor Okulu 2. Güz Dönemi kayıtları resmen açıldı. Belediye bünyesindeki Spor A.Ş., sporun ve sporcunun dostu bir anlayışla vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.

Okulun antrenmanları, şehrin yeni tenis trendi olan Balon Kortta gerçekleştirilecek. Tenis öğrenmek veya mevcut becerilerini geliştirmek isteyen sporseverler için geniş katılım imkânı sağlanıyor.

Kayıt yaptırmak isteyenler başvurularını www.sporaskayseri.bel.tr internet adresi üzerinden tamamlayabilecekler. Başvurularla ilgili detaylar sitede yer alıyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısını güçlendirerek, Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri ve aynı zamanda Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri vizyonu doğrultusunda sporseverlere tüm imkânları sunmayı sürdürüyor.

