Kayseri'nin Spor Yatırımları Kulüp ve Sporcu Sayısını Artırdı

Kayseri'de Spor Yatırımları Artıyor

Son üç yılda 23 yeni spor tesisi kazandırılan Kayseri'de, spor kulübü sayısı 299'dan 428'e, lisanslı sporcu sayısı ise 113 bin 318'den 159 bin 806'ya ulaştı.

Tunahan Akgün - Kayseri'de sağlıklı bir toplum yaratma hedefiyle yapılan spor yatırımları, kulüp ve sporcu sayısını artırdı. Üç yıl önce 37 spor tesisi bulunan kentte, bu sayı yapılan yeni yatırımlarla 60'a yükseldi. Tesislerin artmasıyla birlikte, spor kulübü ve lisanslı sporcu sayısında önemli bir yükseliş kaydedildi.

Yeni Projelerle Destekle

Kayseri Valiliği tarafından başlatılan "Her Mahalleye Bir Spor Okulu" projesi çerçevesinde, iş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla 38 yeni spor kulübü açıldı. Toplamda 9,500 genç, farklı spor branşlarında eğitim alıyor.

Kabakcı: "Spor Tesisleri ve Kulüplerimiz Artarak Sürecek"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri olarak kabul edildiğini duyurdu. Tesis sayısının son üç yılda 37'den 60'a yükseldiğini belirten Kabakcı, sporcu sayısının ise 70,000 civarına ulaştığını ifade etti. "Sporun tabana yayılması, sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından son derece önemli" dedi.

Küçük Sporcuların Başarıları

Atatürk Spor Kompleksi'nde karate yapan 11 yaşındaki Muhammet Eren Deniz, "Bu sporu çok seviyorum" diyerek başarılarını aktardı. 12 yaşındaki karateci Mustafa Selim Çetin ve atletizmle ilgilenen Nazlı Kavak da, tesislerin sunduğu olanaklardan çok memnun olduklarını belirtti.

Kayseri'deki spor yatırımları, sadece kulüp ve sporcu sayısını artırmakla kalmayıp, gelecekte daha başarılı sporcular yetiştirmek adına önemli bir zemin oluşturuyor.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.