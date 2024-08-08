Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kayseri'nin Spor Yatırımları Kulüp ve Sporcu Sayısını Artırdı

Kayseri'de son üç yılda yapılan spor yatırımlarıyla kulüp ve lisanslı sporcu sayısı önemli ölçüde yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:30
Kayseri'nin Spor Yatırımları Kulüp ve Sporcu Sayısını Artırdı

Kayseri'de Spor Yatırımları Artıyor

Son üç yılda 23 yeni spor tesisi kazandırılan Kayseri'de, spor kulübü sayısı 299'dan 428'e, lisanslı sporcu sayısı ise 113 bin 318'den 159 bin 806'ya ulaştı.

Tunahan Akgün - Kayseri'de sağlıklı bir toplum yaratma hedefiyle yapılan spor yatırımları, kulüp ve sporcu sayısını artırdı. Üç yıl önce 37 spor tesisi bulunan kentte, bu sayı yapılan yeni yatırımlarla 60'a yükseldi. Tesislerin artmasıyla birlikte, spor kulübü ve lisanslı sporcu sayısında önemli bir yükseliş kaydedildi.

Yeni Projelerle Destekle

Kayseri Valiliği tarafından başlatılan "Her Mahalleye Bir Spor Okulu" projesi çerçevesinde, iş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla 38 yeni spor kulübü açıldı. Toplamda 9,500 genç, farklı spor branşlarında eğitim alıyor.

Kabakcı: "Spor Tesisleri ve Kulüplerimiz Artarak Sürecek"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri olarak kabul edildiğini duyurdu. Tesis sayısının son üç yılda 37'den 60'a yükseldiğini belirten Kabakcı, sporcu sayısının ise 70,000 civarına ulaştığını ifade etti. "Sporun tabana yayılması, sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından son derece önemli" dedi.

Küçük Sporcuların Başarıları

Atatürk Spor Kompleksi'nde karate yapan 11 yaşındaki Muhammet Eren Deniz, "Bu sporu çok seviyorum" diyerek başarılarını aktardı. 12 yaşındaki karateci Mustafa Selim Çetin ve atletizmle ilgilenen Nazlı Kavak da, tesislerin sunduğu olanaklardan çok memnun olduklarını belirtti.

Kayseri'deki spor yatırımları, sadece kulüp ve sporcu sayısını artırmakla kalmayıp, gelecekte daha başarılı sporcular yetiştirmek adına önemli bir zemin oluşturuyor.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve...

Kayseri'de sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısına yansıdı.

İLGİLİ HABERLER

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor