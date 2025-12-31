DOLAR
Kayseri Şekerspor Amaratspor'u 6-0 Yenip Liderliğini Sürdürdü

Kayseri Süper Amatör Küme 15. haftasında Kayseri Şekerspor, Argıncık Stadı'nda Amaratspor'u 6-0 yenerek 39 puanla liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:21
Kayseri Şekerspor Amaratspor'u 6-0 mağlup etti

Maç Özeti

Kayseri Süper Amatör Küme 15. hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor, Argıncık Stadı'nda çıktığı maçta rakibi Amaratspor'u 6-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmada toplam 6 gol kaydedildi ve ev sahibi ekip galibiyeti rahat bir skorla aldı.

Goller ve Oyuncular

Şekerspor'un galibiyetini getiren goller şu futbolculardan geldi: Bulut Akbaş, Çağrı Elgölgesi, Hakan Bahran, Yusuf Karaboğa (2) ve Cüneyt Turgut.

Puan Durumu

Bu sonuçla Kayseri Şekerspor, toplamda 39 puan ile ligdeki liderliğini korudu.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

