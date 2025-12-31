Kayseri Şekerspor Amaratspor'u 6-0 Yenip Liderliğini Sürdürdü

Kayseri Şekerspor Amaratspor'u 6-0 mağlup etti
Maç Özeti
Kayseri Süper Amatör Küme 15. hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor, Argıncık Stadı'nda çıktığı maçta rakibi Amaratspor'u 6-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Karşılaşmada toplam 6 gol kaydedildi ve ev sahibi ekip galibiyeti rahat bir skorla aldı.
Goller ve Oyuncular
Şekerspor'un galibiyetini getiren goller şu futbolculardan geldi: Bulut Akbaş, Çağrı Elgölgesi, Hakan Bahran, Yusuf Karaboğa (2) ve Cüneyt Turgut.
Puan Durumu
Bu sonuçla Kayseri Şekerspor, toplamda 39 puan ile ligdeki liderliğini korudu.
