Kayseri Spor A.Ş., Karaman'da Kros'ta Madalyalarla Döndü
Kayseri Spor A.Ş. Kros Takımı, Karaman’da düzenlenen Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe Yarışlarında dikkat çeken bir performans sergileyerek madalyalar kazandı.
Yarışlarda U14 Kızlar 1500m takımı ile U14 Erkekler takımı üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Ayrıca U12 Bayrak Takım ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalya kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenör Burcu Subatan Belir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kayseri Spor A.Ş. Kros Takımı Dereceleri
U14 Kızlar 1500m — Üçüncülük (Bronz)
Ravzanur Avkıran
Duygu Gizem Aydın
Öykü Mina Güneş
Berre Su Culfa
U14 Erkekler — Üçüncülük (Bronz)
Enes Kaan Akgün
Oktay Ahmet Erdoğan
Malik Güçlü
Abdullah Talha Mert
U12 Bayrak Takım — İkincilik (Gümüş)
Osman Uzundağ
