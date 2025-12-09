Kayseri Spor A.Ş., Karaman'da Kros'ta Madalyalarla Döndü

Kayseri Spor A.Ş. Kros Takımı, Karaman’da düzenlenen Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe Yarışlarında dikkat çeken bir performans sergileyerek madalyalar kazandı.

Yarışlarda U14 Kızlar 1500m takımı ile U14 Erkekler takımı üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Ayrıca U12 Bayrak Takım ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenör Burcu Subatan Belir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayseri Spor A.Ş. Kros Takımı Dereceleri

U14 Kızlar 1500m — Üçüncülük (Bronz)

Ravzanur Avkıran

Duygu Gizem Aydın

Öykü Mina Güneş

Berre Su Culfa

U14 Erkekler — Üçüncülük (Bronz)

Enes Kaan Akgün

Oktay Ahmet Erdoğan

Malik Güçlü

Abdullah Talha Mert

U12 Bayrak Takım — İkincilik (Gümüş)

Osman Uzundağ

