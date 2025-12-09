DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.731,67 0,13%
BITCOIN
3.852.205,7 0,24%

Kayseri Spor A.Ş., Karaman'da Kros'ta Madalyalarla Döndü

Kayseri Spor A.Ş. Kros Takımı, Karaman’daki Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe Yarışları’nda U14 kız ve erkek takımlarıyla bronz, U12 bayrakla gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:20
Kayseri Spor A.Ş., Karaman'da Kros'ta Madalyalarla Döndü

Kayseri Spor A.Ş., Karaman'da Kros'ta Madalyalarla Döndü

Kayseri Spor A.Ş. Kros Takımı, Karaman’da düzenlenen Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe Yarışlarında dikkat çeken bir performans sergileyerek madalyalar kazandı.

Yarışlarda U14 Kızlar 1500m takımı ile U14 Erkekler takımı üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Ayrıca U12 Bayrak Takım ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenör Burcu Subatan Belir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayseri Spor A.Ş. Kros Takımı Dereceleri

U14 Kızlar 1500m — Üçüncülük (Bronz)

Ravzanur Avkıran

Duygu Gizem Aydın

Öykü Mina Güneş

Berre Su Culfa

U14 Erkekler — Üçüncülük (Bronz)

Enes Kaan Akgün

Oktay Ahmet Erdoğan

Malik Güçlü

Abdullah Talha Mert

U12 Bayrak Takım — İkincilik (Gümüş)

Osman Uzundağ

KAYSERİ SPOR A.Ş. KROS TAKIMI, KARAMAN’DA DÜZENLENEN BÖLGESEL KROS LİGİ 2. KADEME YARIŞLARINDA...

KAYSERİ SPOR A.Ş. KROS TAKIMI, KARAMAN’DA DÜZENLENEN BÖLGESEL KROS LİGİ 2. KADEME YARIŞLARINDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI.

KAYSERİ SPOR A.Ş. KROS TAKIMI, KARAMAN’DA DÜZENLENEN BÖLGESEL KROS LİGİ 2. KADEME YARIŞLARINDA...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Satranç İl Birinciliği: Minikler ve Yıldızlarda Kazananlar
2
Körfez Gençlerbirliği 5-0 Galibiyetle Liderliğini Sürdürdü
3
Kayserispor 17. sırada: 15 haftada 13 puan
4
Elazığ dartta Türkiye 3'üncüsü oldu
5
A Millilerin EURO 2024 Yolculuğu: 'Bizim Çocuklar - Dönüşüm' Belgeseli Yayında
6
Kayseri Spor A.Ş., Karaman'da Kros'ta Madalyalarla Döndü
7
Döğerspor 2-1 Başakpınarspor: 12. Haftada 3 Puan

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi