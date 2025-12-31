Kayseri Süper Amatör Küme: 15. Haftada 38 Gol

Kayseri Süper Amatör Küme 15. Hafta: 6 Maçta 38 Gol

Kayseri Süper Amatör Küme 15. haftasında oynanan 6 müsabakada toplam 38 gol kaydedildi. Hava muhalefeti nedeniyle Hacılar Erciyesspor-Argıncıkspor maçı oynanamadı.

Haftanın en gollü maçı

Haftanın en gollü karşılaşması Esen Metalspor - Esen Makine Erciyes maçı oldu. Toplam 10 gole sahne olan mücadeleyi Esen Makine Erciyes 7-3 kazandı.

Maç sonuçları

Esen Metalspor - Esen Makine: 3-7

Talas Anayurt - Yahyalıspor: 3-0 (H)

Kayseri Şekerspor - Amaratspor: 6-0

Kayseri Atletikspor - Döğergücü: 5-1

Gazi Osman Paşa - Döğerspor: 0-6

Özvatanspor - Başakpınarspor: 2-5

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME 15. HAFTASINDA OYNANAN 6 MAÇTA 38 GOL ATILDI.