Kayseri Süper Amatör Küme: 15. Haftada 38 Gol

Kayseri Süper Amatör Küme 15. haftasında 6 maçta 38 gol kaydedildi; Hacılar Erciyesspor-Argıncıkspor maçı hava muhalefeti nedeniyle oynanamadı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:25
Kayseri Süper Amatör Küme 15. Hafta: 6 Maçta 38 Gol

Kayseri Süper Amatör Küme 15. haftasında oynanan 6 müsabakada toplam 38 gol kaydedildi. Hava muhalefeti nedeniyle Hacılar Erciyesspor-Argıncıkspor maçı oynanamadı.

Haftanın en gollü maçı

Haftanın en gollü karşılaşması Esen Metalspor - Esen Makine Erciyes maçı oldu. Toplam 10 gole sahne olan mücadeleyi Esen Makine Erciyes 7-3 kazandı.

Maç sonuçları

Esen Metalspor - Esen Makine: 3-7

Talas Anayurt - Yahyalıspor: 3-0 (H)

Kayseri Şekerspor - Amaratspor: 6-0

Kayseri Atletikspor - Döğergücü: 5-1

Gazi Osman Paşa - Döğerspor: 0-6

Özvatanspor - Başakpınarspor: 2-5

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

