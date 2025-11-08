Kayseri Süper Amatör Küme 8. Hafta Hakemleri Açıklandı
Haftanın maçları ve görevli hakemler
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyuyla paylaştı.
Erciyes Esen Makina FK - Argıncıkspor: Mustafa Kadıoğlu
Gaziosmanpaşaspor - Özvtanspor: Ahmet İnci
Döğergücü FK - Amratspor: Muhammed Emin Vural
Kayseri Atletikspor - Hacılar Erciyesspor: Ahmet Pakırcı
Başakpınarspor - Kayseri Şekerspor: Esat Sabuncu
Esen Metal SK - Talas Anyurtspor: Levent Yeşilyurt
