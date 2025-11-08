Kayseri Süper Amatör Küme 8. Hafta Hakemleri Açıklandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 8. haftasında görev yapacak hakemler Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:01
Haftanın maçları ve görevli hakemler

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyuyla paylaştı.

Erciyes Esen Makina FK - Argıncıkspor: Mustafa Kadıoğlu

Gaziosmanpaşaspor - Özvtanspor: Ahmet İnci

Döğergücü FK - Amratspor: Muhammed Emin Vural

Kayseri Atletikspor - Hacılar Erciyesspor: Ahmet Pakırcı

Başakpınarspor - Kayseri Şekerspor: Esat Sabuncu

Esen Metal SK - Talas Anyurtspor: Levent Yeşilyurt

