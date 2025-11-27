Kayseri Yolspor 30 Kasım'da Yeni Erciyesspor ile Kritik Maça Çıkıyor

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:23
Liderliğini korumak isteyen turuncu-siyahlar hata yapmak istemiyor

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Yolspor, ligin 11. haftasında son sıradaki Yeni Erciyesspor ile karşılaşacak. Turuncu-siyahlılar, maç hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayseri Yolspor, toplam 25 puan ile grubun zirvesinde yer alıyor. Lider takım, en yakın takipçisine 7 puan fark atmış durumda.

Sezon sonuna kalan 8 maç boyunca hata yapmak istemediklerini belirten ekip, teknik direktör Hakan Ören nezaretinde şampiyonluğu hedefleyerek yeniden Süper Amatör Kümeye yükselmeyi amaçlıyor.

Turuncu-siyahlılar, ligin 11. haftasında 30 Kasım Pazar günü Erkilet Stadı 2 Nolu Saha'da saat 13.00'te Yeni Erciyesspor ile karşı karşıya gelecek.

