Kayserispor, 12 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Kayserispor, Galibiyet Hasretine Son Verdi
Trendyol Süper Lig'de 12 maçtır 3 puana ulaşamayan Bellona Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.
Geçmişteki Son Galibiyeti
Kayseri temsilcisi, son galibiyetini geçen sezonun 34. haftasında, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeyken deplasmanda Pendikspor karşısında 2-1'lik skorla elde etmişti.
Yeni Teknik Direktör ve Başarı
Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından genç teknik direktör Sinan Kaloğlu takımın başına geçti. Kaloğlu yönetiminde 2 haftalık beraberlik sürecinin ardından, Kayserispor, Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek uzun bir aradan sonra 3 puana ulaştı.