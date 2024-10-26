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Kayserispor, 12 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Bellona Kayserispor, 12 maç aradan sonra Atakaş Hatayspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:53
Kayserispor, 12 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Kayserispor, Galibiyet Hasretine Son Verdi

Trendyol Süper Lig'de 12 maçtır 3 puana ulaşamayan Bellona Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.

Geçmişteki Son Galibiyeti

Kayseri temsilcisi, son galibiyetini geçen sezonun 34. haftasında, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeyken deplasmanda Pendikspor karşısında 2-1'lik skorla elde etmişti.

Yeni Teknik Direktör ve Başarı

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından genç teknik direktör Sinan Kaloğlu takımın başına geçti. Kaloğlu yönetiminde 2 haftalık beraberlik sürecinin ardından, Kayserispor, Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek uzun bir aradan sonra 3 puana ulaştı.

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