Kayserispor 7. Beraberlikle Sahadan Ayrıldı

Kayserispor, Süper Lig'de 15 maçta 7. kez berabere kaldı; 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle Eyüpspor maçı da 1 puanla sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:27
Sezon performansında dikkat çeken denge

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de 7. kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip, ligde geride kalan karşılaşmalarda istikrar arayışını sürdürüyor.

Toplam oynanan 15 karşılaşmada Kayserispor, sezonu 2 kez kazanıp 6 kez mağlup olarak sürdürüyor. Son oynanan Eyüpspor maçı da eşitlikle tamamlandı ve ekip galibiyeti getirecek fırsatları değerlendiremedi.

Maç sonu itibarıyla Kayserispor bir kez daha 1 puana razı olurken, takımın hücumdaki etkinlik eksiklikleri öne çıktı. Bu sonuç, camianın ve teknik ekibin üzerinde çalışması gereken noktaları tekrar gündeme taşıdı.

Kayserispor; ligde oynadığı 15 maçta Beşiktaş, Başakşehir, Kocaelispor, Antalyaspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Karagümrük ve Eyüpspor maçlarını berabere noktaladı.

