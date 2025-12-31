Kayserispor’a 940 milyon 370 bin 334 TL harcama limiti

TFF açıkladı: İkinci transfer ve tescil dönemi limitleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitlerini resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, Kulüp Lisans Kurulu tarafından limitlerin belirlendiği belirtildi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 121. Maddesi kapsamında, Kayserispor için belirlenen harcama limiti 940 milyon 370 bin 334 TL oldu.

Açıklamada ayrıca, ikinci transfer ve tescil döneminde en yüksek harcama limitinin Galatasaray’a, en düşük limitin ise Eyüpspor’a verildiği kaydedildi.

