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Kayserispor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Alanyaspor ile 8 Aralık'ta oynayacağı maç için hazırlıklarına hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 21:33
Kayserispor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor, hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda yapılacak olan bu kritik maç öncesinde antrenmanlarını devam ettiriyor.

İdmanda Neler Yapıldı?

Sarı-kırmızılı kulüp, antrenmanlarının detaylarını paylaştı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, takımın maç öncesi formunu artırmayı hedefliyor.

Kayserispor ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Taraftarlar, bu önemli maçı sabırsızlıkla bekliyor.

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