Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Yeniden Aday Olmayacağını Duyurdu

Ali Çamlı, Başkanlık Adaylığından Vazgeçti

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, 8 Eylül'de düzenlenecek olan seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını duyurdu. Kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında 33 aydır yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çalıştıklarını belirten Çamlı, "Ben artık yönetmek istemiyorum. Genel kurul kararı aldım, aday da değilim," dedi.

Mali Sıkıntılara Dikkat Çekti

Çamlı, uzun süre boyunca yaptıkları hataları kabul ettiklerinin altını çizerek, "Olivier Kemen'in kulüple olan sözleşmesini feshetmesinin ardından yaşanan mali sıkıntının bedelini ödemek istiyorum. Bu hatam yüzünden kulübe 96 bin 250 avro yansımıştır," diyerek kulübün mali durumunu açıkladı.

Borç Dosyaları ve Temlikler

Başkan, ayrıca görev sürelerinde kapattıkları 75 borç dosyası olduğunu, kulüp gelirlerinin bankalar tarafından hacizli olduğunu belirtti. Çamlı, "Kayserispor'un tüm gelirleri bu sistem nedeniyle engellendi. Hesapların incelenmesi için mahkemeye başvurduk," dedi.

Geçmişten Günümüze Borç Durumu

Kulübün geçmişteki borç tutarlarına da değinen Çamlı, "Berna Gözbaşı görevi devraldığında kulübün borcu 260 milyon liraydı. Bizim dönemimizde ise borcumuz 879 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu borçlar büyük ölçüde FIFA'daki dosyalardan kaynaklanmaktadır," açıklamasında bulundu.

Gelecek Yönetimin Sorumlulukları

Çamlı, genel kurula kadar var olan sorunları çözmek için çaba göstereceklerini ifade ederken, kulübün yalnızca günlük oyuncu maaşlarını karşılama zorunluluğu bulunduğunu vurguladı. Gelecek yönetimin geçmişten gelen sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacağını belirtti.

Onur Gözbaşı'nın Katılımı

Toplantının ilerleyen dakikalarında, kulüpte daha önce başkan yardımcılığı yapmış olan Onur Gözbaşı da salona geldi ve Ali Çamlı ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.