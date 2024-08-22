Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Yeniden Aday Olmayacağını Duyurdu

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı ve kulübün mali durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:31
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Yeniden Aday Olmayacağını Duyurdu

Ali Çamlı, Başkanlık Adaylığından Vazgeçti

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, 8 Eylül'de düzenlenecek olan seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını duyurdu. Kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında 33 aydır yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çalıştıklarını belirten Çamlı, "Ben artık yönetmek istemiyorum. Genel kurul kararı aldım, aday da değilim," dedi.

Mali Sıkıntılara Dikkat Çekti

Çamlı, uzun süre boyunca yaptıkları hataları kabul ettiklerinin altını çizerek, "Olivier Kemen'in kulüple olan sözleşmesini feshetmesinin ardından yaşanan mali sıkıntının bedelini ödemek istiyorum. Bu hatam yüzünden kulübe 96 bin 250 avro yansımıştır," diyerek kulübün mali durumunu açıkladı.

Borç Dosyaları ve Temlikler

Başkan, ayrıca görev sürelerinde kapattıkları 75 borç dosyası olduğunu, kulüp gelirlerinin bankalar tarafından hacizli olduğunu belirtti. Çamlı, "Kayserispor'un tüm gelirleri bu sistem nedeniyle engellendi. Hesapların incelenmesi için mahkemeye başvurduk," dedi.

Geçmişten Günümüze Borç Durumu

Kulübün geçmişteki borç tutarlarına da değinen Çamlı, "Berna Gözbaşı görevi devraldığında kulübün borcu 260 milyon liraydı. Bizim dönemimizde ise borcumuz 879 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu borçlar büyük ölçüde FIFA'daki dosyalardan kaynaklanmaktadır," açıklamasında bulundu.

Gelecek Yönetimin Sorumlulukları

Çamlı, genel kurula kadar var olan sorunları çözmek için çaba göstereceklerini ifade ederken, kulübün yalnızca günlük oyuncu maaşlarını karşılama zorunluluğu bulunduğunu vurguladı. Gelecek yönetimin geçmişten gelen sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacağını belirtti.

Onur Gözbaşı'nın Katılımı

Toplantının ilerleyen dakikalarında, kulüpte daha önce başkan yardımcılığı yapmış olan Onur Gözbaşı da salona geldi ve Ali Çamlı ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında...

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor