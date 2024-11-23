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Kayserispor Başkanı Çamlı Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Ali Çamlı, Kayserispor'un 6-2 mağlup olduğu maçın ardından oyuncularına övgüler yağdırdı ve hakem kararlarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 19:52
Kayserispor Başkanı Çamlı Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Futbola Dair Umut ve Eleştiriler

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 6-2 yenilmesine rağmen Kulüp Başkanı Ali Çamlı, maç sonucu ile ilgili umursamaz bir tutum sergiledi. Çamlı, "Bugün maçın sonucunun 6-2 olması benim hiç umurumda değil. Olur, yani bugün yenildik ama kesinlikle Kayserispor'un bu kadar eksiğine rağmen oynadığı futbol, ortaya koyduğu karakter ve cesur futboldan dolayı ben herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Hakem Kararlarına Dikkat

Maçın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada Çamlı, Fenerbahçe'yi de tebrik etti. Ancak hakem kararları ile ilgili eleştirilerini dile getirerek, "Maç 3-2 iken verilmeyen bir penaltı var. Maç başka bir yere gidecek. Bunun için genç hakemlerimizin ve VAR'da görev yapan arkadaşların, Anadolu kulüpleri ile maç yönetirken kafalarında başka şeyler kurmadan sadece maç yönetmelerini istiyorum" dedi.

Seyirciye Övgü

Futbolcularına her birini alnından öptüğünü vurgulayan Çamlı, "Bugün maçın sonucunun 6-2 olması benim hiç umurumda değil. Olur, yani bugün yenildik ama kesinlikle Kayserispor'un oyuncuları ve seyircisi ile gurur duyuyorum. Bugünün kazananı seyirci, onlara da bir tebrik, helal olsun Kayseri seyircisine" diye ekledi.

Seyircinin, maçın tansiyonuna göre hareket ettiğini belirten Çamlı, "90 dakika takımlarını desteklediler. Hiçbir zaman futbolcularını demoralize edecek en ufak bir aksiyonun içine girmediler. Bu nedenle ben öncelikle seyirciyi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Son olarak, maçın kırılma anı olarak da 3-2 iken verilmeyen penaltıyı işaret etti: "Ondan sonrasını artık izlesinler. Vicdanlara havale ediyorum."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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