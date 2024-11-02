Kayserispor Başkanı'ndan İstifa Çağrılarına Sert Tepki

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Adana Demirspor karşılaşması 0-0 sonlandı. Maçın ardından Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, taraftarların istifa çağrılarına sert cevaplar verdi.

Taraftarlara Tepki

RHG Enertürk Enerji Stadı çıkışında basın mensuplarına demeç veren Çamlı, "Biz nelerle uğraşıyoruz. Bu hafta futbolculara para ödeyeceğiz diye kendi çeklerimizi, ödemelerimizi yapmayıp..." ifadesiyle takımın içinde bulunduğu maddi zorluklara dikkat çekti.

Bazı taraftarların, Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve kulüp yönetimini istifaya davet etmesine sinirlenen Çamlı, "Çok biliyorlarsa babalarını getirsinler yönettirsinler burada. 4 tane soysuz bağırdı diye bu görev bırakılmaz." şeklinde bir yanıt verdi.

Ödeme Mücadelesi

Çamlı, bazı taraftarların istifa çağrılarını eleştirirken, "Dört zibidi çıkmış orada 'yönetim istifa' diye bağırıyor. Getirin babanızı yönettirin," diyerek tepkisini sürdürdü. Ayrıca, takımın futbolcularına yapılması gereken ödemeler nedeniyle yoğun bir çaba harcadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından bazı taraftarların Çamlı'ya olan tepkisi devam etti. Çamlı, polis eşliğinde stat alanından ayrılırken, taraftarlar arasında çıkan arbede ise güvenlik güçleri tarafından önlendi.