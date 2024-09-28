Kayserispor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı için hazırlıklarına devam ediyor.
Antrenman Detayları
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde takım, pas çalışmaları ve ardından baskı çalışmaları gerçekleştirdi.
Çift Kale Maçla Tamamlandı
İdman, çift kale maç ile sona erdi. Kayserispor, yarın yapacağı son çalışma ile Beşiktaş maçına yönelik final hazırlıklarını tamamlayacak.