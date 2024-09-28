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Kayserispor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Süper Lig'deki Beşiktaş karşılaşması için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:05
Kayserispor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde takım, pas çalışmaları ve ardından baskı çalışmaları gerçekleştirdi.

Çift Kale Maçla Tamamlandı

İdman, çift kale maç ile sona erdi. Kayserispor, yarın yapacağı son çalışma ile Beşiktaş maçına yönelik final hazırlıklarını tamamlayacak.

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