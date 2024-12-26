DOLAR
35,14 0,26%
EURO
36,65 -0,17%
ALTIN
2.978,06 -0,51%
BITCOIN
3.357.333 3,55%

Kayserispor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, 5 Ocak'ta Bodrum FK ile oynayacağı maç için idmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 22:55
Kayserispor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Bodrum FK'ya Hazırlanıyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile 5 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile start aldı. Futbolcular, bu aşamanın ardından pas ve baskı çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca idmanın son bölümünde, oyuncular çift kale maç yaparak maç stratejilerini pekiştirdi. Kayserispor, yarın yapılacak antrenmanla birlikte Bodrum FK karşılaşmalarına yönelik hazırlıklarına devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hekimoğlu Trabzon'da Çiçeklerle Karşılandı: Türk Boksu Kazandı
2
Anadolu Efes, Monaco'ya Kaybetti: Sonuç 94-75
3
TFF'den Amatör Futbol Direktörlüğü Kuruluyor
4
Ratiopharm Ulm, Beşiktaş'a Farklı Galibiyetle Devam Ediyor
5
Kayserispor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
6
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tarsusspor'u Dominat Etti: 92-68
7
Türkiye'de Hakemlik Sistemi Hızla Yenileniyor: Yeni Dönem Başlıyor

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor