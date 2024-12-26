Kayserispor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Bodrum FK'ya Hazırlanıyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile 5 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile start aldı. Futbolcular, bu aşamanın ardından pas ve baskı çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca idmanın son bölümünde, oyuncular çift kale maç yaparak maç stratejilerini pekiştirdi. Kayserispor, yarın yapılacak antrenmanla birlikte Bodrum FK karşılaşmalarına yönelik hazırlıklarına devam edecek.