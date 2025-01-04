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Kayserispor, Bodrum FK Maçıyla Galibiyet Serisi Başlatmak İstiyor

Kayserispor, Bodrum FK ile oynayacağı maçı kazanarak galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:53
Kayserispor, Bodrum FK Maçıyla Galibiyet Serisi Başlatmak İstiyor

Kayserispor, Bodrum FK Maçıyla Galibiyet Serisi Hedefliyor

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bodrum FK ile yapacakları maçı kazanarak galibiyet serisi başlatmayı arzuladıklarını belirtti.

Kaloğlu, AA muhabirine verdiği demeçte, ligde son iki maçta sergiledikleri performansa dikkat çekerek, "İyi mücadele ettik ancak bunu skora yansıtamadık," ifadelerini kullandı. Sahada gösterdikleri olumlu performansın gelecek açısından önemli olduğuna vurgu yapan Kaloğlu, "Hem Antalyaspor hem de Galatasaray karşılaşmasında takımımız üst düzey mücadele sergiledi. Teknik anlamda da pozitif bir performans ortaya koyduk," şeklinde konuştu.

Bodrum FK ile Kritik Karşılaşma

Puan sıralamasındaki rakiplerinden biriyle oynamanın önemine değinen Kaloğlu, "Bodrum FK'nin artı ve eksi yönlerini analiz ediyoruz. Stratejilerimizi buna göre belirliyoruz. Ekibimle 9 maçtır bu takımın başındayım ve Fenerbahçe ile Galatasaray dışındaki 7 karşılaşmada 11 puan topladık. Bu açıdan başarılı olduğumuzu düşünüyorum," dedi.

Bodrum FK maçı için gözlemlerini paylaşan Kaloğlu, "Bu maç bizim için çok önemli bir galibiyet olacak. Lige verilen arada oyuncularımıza fiziksel yüklemeler yaptık. Sakat oyuncularımızdan bazıları takımla çalışmaya başladı," ifadesini kullandı. Kaleci Bilal Bayazit, Carlos Mane ve Anthony Uzodimma takımla birlikte çalışırken, Majid Hosseini, Arif Kocaman ve Eray Özbek henüz sahaya dönemediklerini belirtti. Ayrıca, Ali Karimi bu maçta rahatsızlığından dolayı sahada yer alamayacakken, Mehdi Bourabia da kart cezası sebebiyle oynayamayacak.

Kaloğlu, "Her şeye rağmen umutluyuz. Bu maç 6 puanlık bir karşılaşma. Bodrum FK da galibiyet peşinde ama biz iyi bir takım oluşturduk, iyi oynuyoruz. İnşallah bunu skora yansıtıp galibiyet alacağız," dedi.

Önceki kulüp başkanı Ali Çamlı'nın kulüp için çok büyük fedakarlıklarda bulunduğunun altını çizen Kaloğlu, "Nurettin Başkan da zor bir görev üstlendi. Bizim amacımız, elde edeceğimiz iyi sonuçlarla yönetimimizin ve kulübümüzün elini rahatlatmak. Galibiyetler, tüm şehri bir bütün halinde sevindirecektir. Sonuçlarımız herkese moral kaynağı olacaktır," diye konuştu.

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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