Kayserispor Borçları Kapatıldı: Mustafa Baki Ersoy'a Teşekkür

Kayserispor'dan Borç Açıklaması

Kayserispor, kulübün borçlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kulüp, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi dairesine olan borçların kapandığını duyurdu.

Büyük Fedakarlık Gösteren Ersoy’a Teşekkür

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir Kayserispor kamuoyunu meşgul eden takımımızın üç puan silinme cezası ile ilgili konu bugün itibarıyla vergi dairesi ve SGK'ya yapılan ödemelerle kapatılmıştır. Bu borçların ödenmesi noktasında büyük fedakarlık yapan Kayserispor sevdalısı ve Kayserispor taraftarı Sayın Mustafa Baki Ersoy'a kulübümüz adına teşekkür ederiz," ifadeleri yer aldı.

Antalyaspor Maçına Umutla Bakılıyor

Açıklamada ayrıca, kulübün enerjisinin bu hafta pazar günü deplasmanda oynanacak Onvo Antalyaspor maçına harcanacağı vurgulandı. Yönetim, mücadeleden galibiyetle ayrılarak taraftara çifte mutluluk yaşatmayı amaçlıyor.