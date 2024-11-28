Kayserispor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk aşaması ısınma hareketleriyle başladı.

Isınma sonrası futbolcular, pas çalışması yaparak kondisyonlarını artırdı. Antrenman, baskı çalışmasıyla devam etti ve çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerindeki idmanla devam etti. Antrenmana Cardoso da katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerindeki idmanla devam etti. Antrenmana Cardoso da katıldı.