Kayserispor’da 2 Futbolcu Bahis İddiasıyla PFDK’ya Sevk Edildi

TFF operasyonunda 1024 futbolcu arasında iki isim yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis operasyonu kapsamında yürütülen incelemeler sonucu, Kayserispor forması giyen iki futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi.

Soruşturma sonucunda tespit edilen 1024 futbolcu arasında Abdulsamet Burak ve Berkan Aslan da yer alıyor. Her iki oyuncu hakkında bahis oynadıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Kayserisporlu iki futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK’ya tedbirli olarak sevk edildi.

