Kayserispor’da 2 Futbolcu Bahis İddiasıyla PFDK’ya Sevk

TFF'nin bahis operasyonu kapsamında Kayserispor’dan Abdulsamet Burak ve Berkan Aslan, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK’ya tedbirli sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 20:39
Kayserispor’da 2 Futbolcu Bahis İddiasıyla PFDK’ya Sevk

Kayserispor’da 2 Futbolcu Bahis İddiasıyla PFDK’ya Sevk Edildi

TFF operasyonunda 1024 futbolcu arasında iki isim yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis operasyonu kapsamında yürütülen incelemeler sonucu, Kayserispor forması giyen iki futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi.

Soruşturma sonucunda tespit edilen 1024 futbolcu arasında Abdulsamet Burak ve Berkan Aslan da yer alıyor. Her iki oyuncu hakkında bahis oynadıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Kayserisporlu iki futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK’ya tedbirli olarak sevk edildi.

KAYSERİSPOR’DA FORMA GİYEN 2 FUTBOLCU, BAHİS OYNADIKLARI GEREKÇESİYLE PFDK’YA SEVK...

KAYSERİSPOR’DA FORMA GİYEN 2 FUTBOLCU, BAHİS OYNADIKLARI GEREKÇESİYLE PFDK’YA SEVK EDİLDİ.

