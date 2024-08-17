Kayserispor'da Genel Kurul Kararı: Ali Çamlı'dan Sert Açıklamalar

Kayserispor'da Genel Kurul Kararı Alındı

Bellona Kayserispor'un Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çamlı, kulübün genel kurul kararı aldığını duyurdu.

Maç Sonrası Açıklamalar

Çamlı, karşılaşmanın ardından stat çıkışında yaptığı konuşmada, geçen haftayı bay geçtiklerini ve sezonun ilk maçında Kayserispor'un sadık taraftarına galibiyet hediye etme hedefinde olduklarını ancak bu amaca ulaşamadıklarını belirtti. Maçta ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol hakkında, "Pozisyon gol gibi duruyordu," dedi.

Yönetilemez Bir Durum

Ali Çamlı, Kayserispor'un mevcut durumunu "Yönetilemez hale geldi" şeklinde ifade etti. "Seyircinin satın aldığı biletlerin temlikte olduğu bir ortamda ne yapmamı bekliyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirirken, genel kurul kararının alındığını vurguladı. "Bu kulübü bu hale getirenler utansın," dedi.

Sosyal Medya Kabadayılarına Yanıt

Çamlı, sosyal medya üzerinden kulübe sahip çıkma vaadinde bulunanlara da eleştirilerde bulundu. "Geçmişte bir kuruş bile koymayanlar, şimdi kulübü yöneteceklerini iddia ediyor. Ben kimsenin işçisi değilim," diyerek bu duruma sert tepki gösterdi.

Kayserispor'un Geleceği

Bugün itibarıyla genel kurul kararı aldığını tekrar etmekten çekinmeyen Çamlı, Kayserispor'un zarar gördüğünü ve bu şartlarda yapılacak çok şey kalmadığını belirtti. "Kayserispor yok edilmeye çalışılıyor. Hepimiz öleceğiz ama bu kulüp ve şehir yaşayacak," ifadeleriyle durumu özetledi. Ali Çamlı'nın çağrısına, ilerleyen günlerde cevap verilip verilmeyeceği ise merak konusu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, karşılaşmanın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada genel kurul kararı aldığını belirtti.