Kayserispor'dan Alanyaspor'a 2-0'lık Zafer: Hedef İlk 10!

Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 Geçerek Hedefini Belirtti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bellona Kayserispor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'un yardımcı antrenörü Sefer Yılmaz, takımlarının hedefinin sıralamada ilk 10 içinde yer almak olduğunu açıkladı.

Yılmaz: "Güçlü Bir Galibiyet Aldık"

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşen maçın ardından Yılmaz, Kayserispor için harika bir gece olduğunu ifade etti. Uzun bir süre iç saha galibiyeti hasreti çeken Kayserispor'un, zorlu bir fikstürde önemli bir galibiyet elde ettiğini belirtti. Yılmaz, "Futbolcularımız birbirinden güzel bir performans gösterdi ve bu maçı kazanmayı başardık," dedi.

Hedef İlk 10 ve Devamı Gelecek

Puan olarak Alanyaspor'un üstüne çıktıklarını aktaran Yılmaz, "Bundan sonraki amacımız, seri galibiyetlerle ilk 10'da yer almak. Bunu başaracak güçteyiz ve umarım bu galibiyetlerin devamı gelecek," ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Cephesi: "Daha İyi Olmalıyız"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Kayserispor'u tebrik ederek başladığı açıklamalarında her iki takımın da puana ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Uğurlu, maç süresince geçiş oyunu oynandığını, bunun bazı riskler barındırdığını belirtti.

Uğurlu: "Önümüzdeki Maçlarda Daha İyi Olmalıyız"

Uğurlu, durumda almak istediklerini alamadıklarını kaydederek, "Kayserispor'un mücadelesi gerçekten üst düzeydi. Belki bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsaydık, daha farklı sonuç çıkabilirdi. Ancak eksik oyuncularımızın da bu skorda etkisi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergileyerek iyi sonuçlar almak en büyük hedefimiz," dedi.