Kayserispor'dan Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Kayserispor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maç hazırlıklarına hızla devam ediyor.

Teknik Direktör Yılmaz'dan Açıklamalar

Kayserispor, antrenmanlarını Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştiriyor. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve kuvvet ile koordinasyon çalışmalarıyla sona erdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, Konyaspor'un güçlü bir rakip olduğunu ve kendilerini dikkatlice izlediğini belirtti. "Konyaspor ciddi ve diri bir takım. Onların da belli zaafları var, bizim de. Ancak Konyaspor karşısında oyuncularıma çok inanıyor ve güveniyorum," dedi.

Kayserispor'un Geleceği İçin Ümitli Yaklaşımlar

Burak Yılmaz, Kayserispor'u daha iyi yerlere getirmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Burada bir kaos varmış, bir problem varmış hissi yaratmamanızı rica ediyorum. Hepimiz aynı gemideyiz. Kayserispor'u bu şehri, bu takımı ve bu camiayı daha iyi yerlere getirmek için burada bulunuyoruz," sözlerini kullandı. Ayrıca, yönetime dair olumsuz bir durum olmadığını ve amacının Kayserispor'u layık olduğu yerlere taşımak olduğunu ifade etti.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Burak Yılmaz gazetecilere açıklama yaptı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Burak Yılmaz gazetecilere açıklama yaptı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Burak Yılmaz gazetecilere açıklama yaptı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Burak Yılmaz gazetecilere açıklama yaptı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Burak Yılmaz gazetecilere açıklama yaptı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Burak Yılmaz gazetecilere açıklama yaptı.