Kayserispor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor'da Eyüpspor Maçına Hazırlıklar Devam Ediyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, futbolcuların pas ve baskı çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maç ile devam etti. Kayserispor, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İkas Eyüpspor ile 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. İdmana Cardoso da katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İkas Eyüpspor ile 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. İdmana Cardoso da katıldı.