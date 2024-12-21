Kayserispor, Galatasaray'ı Konuk Ediyor - Süper Lig 17. Hafta Maçı

Kayserispor, Galatasaray ile Karşılaşacak

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın, lider Galatasaray'ı ağırlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan bu kritik maçta, hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Puan Durumu ve Takım Analizi

Ligde 15 puanı bulunan Kayserispor, 16. sırada yer alırken, Galatasaray ise 41 puanla zirvede konumlanıyor. Bu nedenle, Kayserispor'un alacağı sonuç oldukça önemli bir anlam taşıyor.

Sakatlıklar Takımı Zorluyor

Kayserispor, yarınki maçta sakatlıkları bulunan oyuncularından kaleci Bilal Bayazit, Majid Hosseini, Arif Kocaman ve Carlos Mane'den yoksun olacak. Bu durum, takımın savunma hattı için ekstra bir zorluk yaratacak.