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Kayserispor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kayserispor, Galatasaray ile 22 Aralık'ta oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:25
Kayserispor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kayserispor, Galatasaray Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile 22 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, önce pas ve baskı çalışması yaptı, ardından çift kale maç oynadı.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla maça yönelik hazırlıklarını tamamlayacak. Kayserispor’un bu kritik maç öncesi performansı ve oyuncu motivasyonu, taraftarların da büyük ilgisini çekiyor.

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