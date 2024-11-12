Kayserispor, Sinan Kaloğlu İle Mağlubiyet Yaşamadı

Kayserispor, Kaloğlu Yönetiminde Yükselişte

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Kaloğlu, takımın başına geçtikten sonra çıktığı 4 maçta toplamda 8 puan kazanmayı başardı.

Başarılı Başlangıç

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifasının ardından Kaloğlu ile anlaşan Kayserispor, genç teknik adamla oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Kaloğlu, Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maça çıkarak başladı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Öne Çıkan Maçlar

Kaloğlu yönetiminde ilk galibiyetini, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek elde eden Kayserispor, ardından 11. haftada evinde Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Son olarak ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek mükemmel bir performans sergiledi.

Süper Lig'de toplamda 11 haftada 12 puan toplayan Kayserispor, bu puanın 8'ini Kaloğlu yönetiminde elde etti. Genç teknik adam, takımın ligdeki yükselişini sürdürmesini sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.