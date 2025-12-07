Kayserispor Süper Lig'de 2 Maçta 4 Puanla Çıkış Yaptı

Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son iki maçta 4 puan toplayarak puanını 13’e yükseltti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 02:13
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 02:13
Kayserispor Süper Lig'de 2 Maçta 4 Puanla Çıkış Yaptı

Kayserispor Süper Lig'de 2 Maçta 4 Puanla Çıkış Yaptı

Yenilgi görmeyen ekip puanını 13’e yükseltti

Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son iki maçta yenilgi yüzü görmedi ve takım moralini yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı iki karşılaşmadan 4 puan toplayarak çıkışa geçti. Deplasmanda karşılaştığı Rizespor karşısında 1-0 kazanarak, uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Kayserispor’un son oynadığı Eyüpspor maçı ise 1-1 berabere tamamlandı. Böylece takım, iki deplasman maçından 4 puan çıkarma başarısı gösterdi.

İlk yarının tamamlanmasına 2 hafta kala Kayserispor’un puanı 13 oldu.

KAYSERİSPOR, SÜPER LİG'DE OYNADIĞI SON İKİ MAÇINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ.

KAYSERİSPOR, SÜPER LİG'DE OYNADIĞI SON İKİ MAÇINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ.

KAYSERİSPOR, SÜPER LİG'DE OYNADIĞI SON İKİ MAÇINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Laszlo Benes İkas Eyüpspor'a da Gol Attı
2
Erciyes 38 FK Deplasmanda 3-1 Yenildi: Kilis 1984 A.Ş. Galip
3
Kayserispor Süper Lig'de 2 Maçta 4 Puanla Çıkış Yaptı
4
Emrecan Bulut: Fenerbahçe Maçında Kazanmak İçin Sahaya Çıkacağız
5
Başkan Başdeğirmen'den Fatmagül Çevik ve Mustafa Erdoğan'a Altın Ödül
6
İbrahim Alkun Son Yolculuğuna Uğurlandı — Fenerbahçe Yönetimi Törende
7
Milli Voleybol Takımları, İstanbul'da Sezon Açılışında Moral Gecesi Düzenledi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi