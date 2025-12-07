Kayserispor Süper Lig'de 2 Maçta 4 Puanla Çıkış Yaptı

Yenilgi görmeyen ekip puanını 13’e yükseltti

Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son iki maçta yenilgi yüzü görmedi ve takım moralini yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı iki karşılaşmadan 4 puan toplayarak çıkışa geçti. Deplasmanda karşılaştığı Rizespor karşısında 1-0 kazanarak, uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Kayserispor’un son oynadığı Eyüpspor maçı ise 1-1 berabere tamamlandı. Böylece takım, iki deplasman maçından 4 puan çıkarma başarısı gösterdi.

İlk yarının tamamlanmasına 2 hafta kala Kayserispor’un puanı 13 oldu.

KAYSERİSPOR, SÜPER LİG'DE OYNADIĞI SON İKİ MAÇINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ.