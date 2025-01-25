Kayserispor Taraftarlarından Takıma Sert Tepki: 'Elimizden Geleni Yapacağız'

Kayserispor Taraftarlarından Sert Tepki

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor'a 5-2 mağlup olmasının ardından taraftarlar, kulüp tesislerinde oyunculara ve teknik heyete büyük bir tepki gösterdi.

Maç Sonrası Tepkiler

Maçın ardından Kayserispor Recep Mamur Tesisleri önünde toplanan taraftarlar, takımın kötü gidişatını protesto etmek amacıyla sloganlar atarak tepkilerini ortaya koydu. Oyuncuları taşıyan takım otobüsünün kulüp tesislerine gelişinde ise tepkiler artarak devam etti. Bu esnada önlem alan çevik kuvvet ekipleri taraftarları durdurdu.

Kaptan Gökhan Sazdağı'nın Açıklamaları

Oyuncular kulüp tesislerine girdikten sonra Kayserispor takım kaptanı Gökhan Sazdağı, bekleyen taraftarlarla bir araya gelerek sakinleşmelerini istedi. Burada Gökhan Sazdağı, taraftarların tepkilerinin haklı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Elimizden geleni yapacağız, bunun sözünü veriyorum. Yüzde yüz mücadelemizi göreceksiniz. Bu maç bizim için çok önemliydi, bunu da biliyorum, sizlerden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin, önemli bir maçı verdik. Biz bu sene gemiyi limana yanaştırmak için elimizden geleni yapacağız."

Taraftarların İsteği

Taraftarlar, oyunculardan en az kendileri kadar mücadele etmelerini talep etti. Karşılıklı anlayışla birlikte, olaylar olmadan taraftarlar da dağıldı.

Teknik Direktör Değişikliği

Bellona Kayserispor, almış olduğu 5-2lik sonuç sonrası teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı. Taraftarlar, yeni hocayla birlikte daha iyi bir performans bekliyor.