DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.742.150,18 0,26%

Kayserispor Taraftarlarından Takıma Sert Tepki: 'Elimizden Geleni Yapacağız'

Kayserispor taraftarları, Sivasspor yenilgisinin ardından takıma tepki gösterdi. Kaptan Gökhan Sazdağı, özür dileyerek mücadele sözü verdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 20:37
Kayserispor Taraftarlarından Takıma Sert Tepki: 'Elimizden Geleni Yapacağız'

Kayserispor Taraftarlarından Sert Tepki

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor'a 5-2 mağlup olmasının ardından taraftarlar, kulüp tesislerinde oyunculara ve teknik heyete büyük bir tepki gösterdi.

Maç Sonrası Tepkiler

Maçın ardından Kayserispor Recep Mamur Tesisleri önünde toplanan taraftarlar, takımın kötü gidişatını protesto etmek amacıyla sloganlar atarak tepkilerini ortaya koydu. Oyuncuları taşıyan takım otobüsünün kulüp tesislerine gelişinde ise tepkiler artarak devam etti. Bu esnada önlem alan çevik kuvvet ekipleri taraftarları durdurdu.

Kaptan Gökhan Sazdağı'nın Açıklamaları

Oyuncular kulüp tesislerine girdikten sonra Kayserispor takım kaptanı Gökhan Sazdağı, bekleyen taraftarlarla bir araya gelerek sakinleşmelerini istedi. Burada Gökhan Sazdağı, taraftarların tepkilerinin haklı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Elimizden geleni yapacağız, bunun sözünü veriyorum. Yüzde yüz mücadelemizi göreceksiniz. Bu maç bizim için çok önemliydi, bunu da biliyorum, sizlerden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin, önemli bir maçı verdik. Biz bu sene gemiyi limana yanaştırmak için elimizden geleni yapacağız."

Taraftarların İsteği

Taraftarlar, oyunculardan en az kendileri kadar mücadele etmelerini talep etti. Karşılıklı anlayışla birlikte, olaylar olmadan taraftarlar da dağıldı.

Teknik Direktör Değişikliği

Bellona Kayserispor, almış olduğu 5-2lik sonuç sonrası teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı. Taraftarlar, yeni hocayla birlikte daha iyi bir performans bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig'de Adanaspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 Berabere Kaldı
2
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti
3
Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 ile Geçti: SMS Grup Efeler Ligi'nde 18. Hafta Mücadelesi
4
Kasımpaşa, Beşiktaş'tan Can Keleş'i Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
5
Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'den Fenerbahçe Maçı Açıklaması
6
Galatasaray Konyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı
7
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Antalya Dünya Kupası İçin Hazırlanıyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler