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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz PFDK'ye Sevk Edildi

Burak Yılmaz, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan gerginlik nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:37
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz PFDK'ye Sevk Edildi

Burak Yılmaz PFDK'ye İntikal Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz'ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Olayın Nedeni

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Yılmaz'ın Trabzonspor ile Bellona Kayserispor arasında oynanan Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yaşanan "hakaret" nedeniyle disiplin süreci başlatıldı.

Maç Sonrası Gerginlik

Papara Park'ta gerçekleşen ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından, Burak Yılmaz ile Trabzonspor taraftarları arasında bir gerginlik yaşandı. Bu gerginlik, Yılmaz'ın disipliner duruma sevk edilmesine neden oldu.

Diğer Kulüpler de Sevk Edildi

Ayrıca, Galatasaray ve Trabzonspor da "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen kulüpler arasında yer aldı.

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