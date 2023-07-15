Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan kötü haber: Ameliyata alındı

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, bel fıtığı sorunuyla mücadele etmek için geçirdiği ameliyatla gündeme geldi. Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Atan dün İstanbul'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirdi. Ameliyat sonrası Atan, servise alınarak tedavi sürecine başlandı ve Cumartesi günü Kayseri'ye dönecek.



SAĞLIK DURUMU İYİ





Kayserispor kulübü tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Çağdaş Atan'ın bel fıtığı problemini çözmek amacıyla başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. Atan'ı hastanede ziyaret eden kulübün Basın Sözcüsü Samet Koç ve Futbol Direktörü Murat Duman, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kulüp, Atan'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve tamamen iyileşmesini temenni etti.

Ancak kulüp, Atan'ın sağlığının ön planda olduğunu vurgulayarak, gerekli önlemlerin alınacağını ve takımın hazırlıklarının sorunsuz bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Çağdaş Atan'ın ameliyatının başarılı geçmesi, Kayserispor camiası ve taraftarları için sevindirici bir gelişme oldu. Teknik direktörün en kısa sürede iyileşerek takımının başına geçmesi ve yeni sezon öncesi çalışmalara katılması bekleniyor. Kayserispor, Atan'ın yönetiminde hedeflerine ulaşmak için mücadelesini sürdürecek ve teknik direktörlerinin sağlığına kavuşmasıyla birlikte tam kadro olarak sezon öncesi hazırlıklarına odaklanacak.