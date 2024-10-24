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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Ligi Üst Sıralarda Bitirme Hedefinde

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, takımının geleceği ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:20
Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Ligi Üst Sıralarda Bitirme Hedefinde

Kayserispor'da Yeni Dönem

Trendyol Süper Lig takımlarından Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, takımın ligde güçlü bir konumda olacağına inandığını belirtti.

İlk Adımlar

Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nden ayrıldıktan sonra kişisel gelişimi için çeşitli eğitimlere katıldığını vurguladı. Kayserispor'un eski teknik direktörü Burak Yılmaz'ın görevden ayrılması sonrası başkan Ali Çamlı tarafından davet edildiğini ifade eden Kaloğlu, "Kayserispor'u zaten yakından takip ediyordum ve burada sunum yapma fırsatım oldu. Sonrasında sözleşmemizi imzaladık. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

Güven ve Hedefler

Kaloğlu, büyük bir camiada görev almanın önemine değinerek, yönetim, taraftar ve kentin önde gelen isimlerinin güvenini boşa çıkarmamak istediğini belirtti.

İyi Sonuçlar Bekliyor

Kaloğlu, takımında iyi bir performans göstereceğine olan inancını ifade ederek, "Ben genç jenerasyon antrenörlerden biriyim ama daha önce zor şartlarda görev aldım. Buradaki kadromuz çok karakterli. Öncelikle mevcut kadro ile en iyisini yapmaya odaklanacağız" dedi.

Baskı ve Sabır Teması

Kaloğlu, Kayserispor'un sık teknik direktör değiştirmesinin baskı yaratmayacağını belirtirken, antrenörlere Avrupa'daki gibi daha fazla sabır gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Başarısızlık durumunda teknik adam değişikliği olmaksızın başarı elde eden Avrupa örnekleri var" ifadelerini kullandı.

Takım İçi Rekabeti Artırmak

Kaloğlu, eldeki geniş oyuncu kadrosu ile hedeflerini gerçekleştireceğine inandığını belirterek, her oyuncunun performansını en üst seviyeye çıkarması için çaba sarf ettiğini vurguladı. "Oynamayan oyuncuların sorumluluk alması için mücadele ediyorum. Bu, takım içindeki rekabeti artıracak" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kötü...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kötü gidişatı sonlandıracaklarına ve ligi iyi bir yerde bitireceklerine inandığını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kötü...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kötü gidişatı sonlandıracaklarına ve ligi iyi bir yerde bitireceklerine inandığını söyledi.

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